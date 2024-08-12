В РФ рассказали, что не контролируют 28 населенных пунктов в Курской области: реакция Путина

Путин провел совещание 12 августа. Фото: кадр с видео

Глава Кремля Владимир Путин 12 августа, во время совещания по ситуации в Курской области, перебил и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот начал рассказывать о том, как далеко продвинулись ВСУ в регионе.



По словам Смирнова, ситуация в Курской области остается сложной.



«На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения составляет 12 километров, ширина — 40 километров», — отметил он.



Путин сразу же потребовал рассказать о «социально-экономической ситуации» в области и о помощи гражданским.



Кроме того, Смирнов сообщил, что в регионе 12 людей погибли, 121 человек — получил ранения, среди них — 10 детей.



Он добавил, что нет информации о 2 тысячах человек, которые проживают в 28 населенных пунктах.



Напомним, в Курской области продолжаются активные боестолкновения. Российские «военкоры», которые имеют возможность находиться непосредственно на месте событий, заявили, что к вечеру 9 августа линия фронта «устаканилась по мере прибытия подкреплений ВС РФ». Бои продолжаются. Власти не контролируют город Суджа.



Ранее мы писали, что батальон «Нахтигаль» 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ опубликовал видео совместного с 80-й десантно-штурмовой бригадой взятия в плен российских военных на КПП «Суджа» в Курской области РФ.



По данным западных СМИ, в наступлении в Курской области принимает участие одна из самых оснащенных и быстроходных бригад Украины — 80-й десантно-штурмовая бригада.



Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал, какая главная цель «Курской операции».