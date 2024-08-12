У РФ розповіли, що не контролюють 28 населених пунктів у Курській області: реакція Путіна

Путін провів нараду 12 серпня. Фото: кадр з відео

Глава Кремля Володимир Путін 12 серпня, під час наради щодо ситуації в Курській області, перебив в.о. губернатора Курської області Олексія Смірнова, коли той почав розповідати про те, як далеко просунулися ЗСУ у регіоні.



За словами Смірнова, ситуація у Курській області залишається складною.



«На сьогодні під контролем супротивника перебуває 28 населених пунктів. Глибина проникнення становить 12 кілометрів, ширина — 40 кілометрів», — зазначив він.



Путін відразу ж зажадав розповісти про «соціально-економічну ситуацію» в області та про допомогу цивільним.



Крім того, Смірнов повідомив, що в регіоні 12 людей загинули, 121 особа — поранена, серед них — 10 дітей.



Він додав, що немає інформації про 2 тисячі осіб, які проживають у 28 населених пунктах.



Нагадаємо, в Курській області продовжуються активні бойові зіткнення. Російські «військори», які мають можливість перебувати безпосередньо на місці подій, заявили, що до вечора 9 серпня лінія фронту «устаканилася у міру прибуття підкріплень ЗС РФ». Бої продовжуються. Влада не контролює місто Суджа.



Раніше ми писали, що батальйон Нахтігаль 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ опублікував відео спільного з 80-ю десантно-штурмовою бригадою взяття в полон російських військових на КПП Суджа в Курській області РФ.



За даними західних ЗМІ, у наступі в Курській області бере участь одна з найбільш оснащених та швидкохідних бригад України - 80-а десантно-штурмова бригада.



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