Ситуация в Курской области подвинула очередные «красные линии» — Зеленский

Силы обороны Украины контролируют более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области РФ.



«Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области РФ. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда», — сказал Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.



Благодаря успеху украинских военных в Курской области произошло важное идеологическое изменение, отметил президент. В частности, рассыпалась «иллюзорная концепция» так называемых красных линий в отношении России, которая господствовала в оценках войны некоторыми странами.



«Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем именно такую операцию, сказали бы, что это нереально и что это — пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя — наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь его территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы», — сказал Зеленский.



Глава украинского государства подчеркнул, что мир видит, что всё в этой войне зависит только от смелости Украины и ее партнеров, «от смелых решений для Украины, от смелости в поддержке Украины и смелых шагов — и не только наших шагов».



«Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется никакого другого шага, кроме справедливого мира. Мы должны принуждать Россию всеми силами и вместе с партнерами к миру», — подытожил президент.



Напомним, 18 августа сообщалось, что украинская авиация уничтожила еще один мост на Курском направлении РФ. В сети появились соответствующие кадры.