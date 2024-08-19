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ВСУ разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области РФ — российские «военкоры»

19 августа 2024, 11:51

ВСУ разрушили третий мост через реку Сейм в Курской области РФ — российские «военкоры»

Силы обороны уничтожили третий мост в Курской области. Фото: ТГ-канал Военные осведомитель Силы обороны уничтожили третий мост в Курской области. Фото: ТГ-канал Военные осведомитель

В российских телеграм-канал появилась информация, что Вооруженные силы Украины уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области. Первыми об атаке ВСУ сообщили российские «военкоры» Владимир Романов и Юрий Подоляка, а также прокремлевские телеграм-каналы Mash и Shot. Однако пока официально эта информация не подтверждена.

«Противник добил и последний стационарный мост через реку Сейм в н.п. Карыж», — написал Подоляка.

По его словам, теперь российские военные, которые находятся в Глушковском районе, вынуждены пользоваться переправами и понтонными мостами.

Кроме того, пропагандистский телеграм-канал «Военный осведомитель» также подтвердил разрушение моста.

Российские военные эксперты отмечали, что разрушение всех мостов остановит нормальное снабжение военных, находящихся в южной части Глушковского района и может их вынудить покинуть эту территорию. В результате этого ВСУ может получить контроль над почти 700 кв км российской территории.

Ранее мы писали, что 16 августа ВСУ взорвали мост через реку Сейм в Курской области. Российские Z-блогеры пишут, что из-за обрушения моста отрезана часть Глушковского района — более 28 населенных пунктов. Теперь эвакуировать жителей этих сел можно только по воде. 

Командующий ВС Николай Олещук 18 августа сообщил об уничтожении еще одного моста на Курщине. 

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