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Ситуація в Курській області посунула чергові «червоні лінії» — Зеленський

19 серпня 2024, 21:14

Ситуація в Курській області посунула чергові «червоні лінії» — Зеленський

Сили оборони України контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти в Курській області РФ.

«Українські воїни продовжують захисну операцію у певних районах Курської області РФ. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація певних районів та поповнення обмінного фонду», — сказав Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

Завдяки успіху українських військових у Курській області відбулася важлива ідеологічна зміна, наголосив президент. Зокрема, розсипалася «ілюзорна концепція» червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими країнами.

«Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почули, що ми плануємо саме таку операцію, сказали б, що це нереально і що це перетин нібито найчервонішої з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе — наші активні захисні дії з того боку кордону та нездатність Путіна вберегти його територію від таких наших захисних дій дуже промовисті», — сказав Зеленський.

Глава української держави наголосив, що світ бачить, що все в цій війні залежить лише від сміливості України та її партнерів, «від сміливих рішень для України, від сміливості у підтримці України та сміливих кроків — і не лише наших кроків».

«Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді Росія не матиме жодного іншого кроку, крім справедливого світу. Ми повинні примушувати Росію всіма силами та разом із партнерами до миру», — підсумував президент.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що українська авіація знищила ще один міст на Курському напрямку РФ. У мережі з'явились відповідні кадри.

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