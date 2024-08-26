Подразделения ВСУ усилят на Покровском направлении — Зеленский

Генеральный штаб ВСУ принял решение дополнительно подкрепить Силы обороны на Покровском направлении фронта в Донецкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.



«Был доклад Главкома Александра Сырского по поводу оперативной ситуации, в частности обороны Покровска. Приняли решение о дополнительном усилении направления», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.



На востоке и юге Украины с начала суток произошло 103 боевых столкновения, сообщил ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины», — отметил Генштаб.