Ситуация на фронте: В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

На востоке и юге Украины с начала суток произошло 103 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



«Горячее всего сейчас на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов вглубь территории Украины», — отметил Генштаб.



На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение. Украинские военные успешно отбили атаку близ Волчанска.



На Купянском направлении украинскими защитниками отражены восемь атак РФ вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка. Еще две атаки продолжаются вблизи Синьковки и Андреевки. Также противник сбросил 12 УАБов на Колесниковку.



На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Семь боестолкновений завершены, атаки продолжаются вблизи Пролетарского, Грековки и Невского.



На Северском направлении в течение дня произошло пять боестолкновений. Оккупант наступал близ Спорного, Верхнекаменского и Выемки, но получил жесткий отпор.



На Краматорском направлении с начала суток российские войска дважды пытались потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций вблизи Часов Яра, атаки отражены.



На Торецком направлении оккупант при поддержке штурмовой авиации семь раз атаковал позиции украинских войск. Ситуация контролируется.



Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки и Карловки идут ожесточенные бои. Российские войска 38 раз пытались штурмовать украинские позиции. В 14 локациях боестолкновения продолжаются до сих пор.



На Кураховском направлении с начала суток оккупанты одиннадцать раз атаковали украинские подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки. Украинскими подразделениями остановлено девять атак, в трех локациях продолжаются бои.



На Времевском направлении отражены три штурмовых действия РФ в сторону Угледара и Водяного. Еще 13 российских атак продолжаются в направлении Пречистовки, Богоявленки и Новоукраинки. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Егоровка.



Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была предпринята агрессором в течение дня в островной зоне на приднепровском направлении. Также противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое, сбросив десять авиабомб.



Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По уточненной информации, российская авиация нанесла по территории области 26 ударов, применив 44 управляемые авиационные бомбы.