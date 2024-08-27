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Для жителей Покровска и громады ужесточили комендантский час

27 августа 2024, 19:45

Для жителей Покровска и громады ужесточили комендантский час

В прифронтовом Покровске Донецкой области продлили комендантский час. Такое распоряжение подписал глава областной военной администрации Вадим Филашкин. 

Ограничения на передвижение будут действовать с 15:00 до 11:00. Полный перечень населенных пунктов, на которые будут распространяться новые правила: Покровск, Родинское, Троянда, Лисовка, Гнатовка, Даченское, Зеленое, Новопавловка, Новоукраинка, Рог, Сухой Яр, Чунишино, Пушкино, Желтое.

Ранее сообщалось, что в Селидовской, Кураховской и Константиновской громадах Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа.

В населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, ограничения будут действовать с 21:00 до 05:00. В населенных пунктах, расположенных от линии фронта менее чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.

Кроме того, в Новогродовке Донецкой области власти ввели более жесткий комендантский час. Жители могут находиться на улице только четыре часа в сутки.

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