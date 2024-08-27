Для жителів Покровська та громади посилили комендантську годину

У прифронтовому Покровську Донецької області продовжили комендантську годину. Таке розпорядження підписав голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Від завтра обмеження на пересування діятимуть з 15:00 до 11:00. Повний перелік населених пунктів, на які поширюватимуться нові правила: Покровськ, Родинське, Троянда, Лисівка, Гнатівка, Даченське, Зелене, Новопавлівка, Новоукраїнка, Ріг, Сухий Яр, Чунишине, Пушкіне, Жовте.



Раніше повідомлялося, що у Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області почнуть діяти нові правила комендантської години.



У населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, обмеження діятимуть з 21:00 до 05:00. У населених пунктах, що розташовані від лінії фронту менш ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.



Крім того, в Новогродівці Донецької області влада ввела більш жорстку комендантську годину. Мешканці можуть перебувати на вулиці лише чотири години на добу.