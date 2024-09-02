В Селидово из-за российской атаки погиб мужчина

Российские войска в понедельник, 2 сентября, атаковали город Селидово Донецкой области. Известно об одной жертве. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



Как отмечается, россияне обстреляли город около 13:00 с помощью FPV-дрона.



«В результате обстрела погиб местный житель, мужчина 1973 года рождения», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что россияне ударили из артиллерии по Никополю.