У Селидовому через російську атаку загинув чоловік

Російські війська у понеділок, 2 вересня, атакували місто Селидове Донецької області. Відомо про одну жертву. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Як зазначається, росіяни обстріляли місто близько 13:00 за допомогою FPV-дрону.



«Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, чоловік 1973 року народження», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили з артилерії по Нікополю.