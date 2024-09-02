У Селидовому через російську атаку загинув чоловік

Російські війська у понеділок, 2 вересня, атакували місто Селидове Донецької області. Відомо про одну жертву. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.
Як зазначається, росіяни обстріляли місто близько 13:00 за допомогою FPV-дрону.
«Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель, чоловік 1973 року народження», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що росіяни вдарили з артилерії по Нікополю.
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