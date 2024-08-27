«План действий – не дать реализовать это», – Зеленский о намерениях Путина оккупировать весь Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

План действий Украины – не дать Путину оккупировать Донбасс. Об этом во время пресс-конференции на форуме «Украина 2024. Независимость» сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, главная миссия россиян на востоке Украины – полная оккупация Донбасса.

«Наша задача – не дать реализовать эту возможность. И чтобы они постоянно обещали своему обществу это сделать и постоянно переносили сроки. Это наша задача на востоке государства – стабилизировать ситуацию. Потому что для стабилизации им придется держать самые мощные свои бригады там. Это также этап других действий ВСУ», – заявил глава государства.

Напомним, что во время этой пресс-конференции Зеленский назвал Курскую операцию одним из пунктов плана победы Украины, который он передаст Джо Байдену, Дональду Трампу и Камале Харрис.