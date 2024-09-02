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Путін вільно прилетів до Монголії — Київ пригрозив Улан-Батору наслідками

02 вересня 2024, 22:06

Путін вільно прилетів до Монголії — Київ пригрозив Улан-Батору наслідками

Путін вільно прилетів до Монголії — Київ пригрозив Улан-Батору наслідками

Володимир Путін 2 вересня прилетів до Монголії, яка має заарештувати його у разі візиту до країни.

 Візит Путіна до Улан-Батора було оголошено заздалегідь. У Кремлі заявили, що впевнені — арешту не буде. Проте Улан-Батор визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

 Раніше Міжнародний кримінальний суд у коментарях ЗМІ підтвердив, що згідно із законом, Монголія, як і інші члени МКС, має зобов'язання співпрацювати з судом.

 Українське МЗС раніше закликало Монголію заарештувати Путіна, коли той прибуде до країни.

 Невиконання урядом Монголії обов'язкового ордера МКС на арешт Путіна є важким ударом по Суду та міжнародній системі кримінального права, заявив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим поділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми працюватимемо з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора», — написав Тихий у соцмережі Х.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт президента РФ, визнавши його відповідальним за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до РФ у період з початку повномасштабного вторгнення в Україну. 2016 року Росія вийшла з-під юрисдикції МКС, що означає її невиконання міжнародних норм.

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