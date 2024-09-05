ППО України збила 60 із 78 ударних БпЛА РФ

Україна збила 60 «Шахедів» РФ. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 5 вересня 2024 року Росія атакувала територію України однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та 78 ударними БпЛА «Shahed». Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ)», — заявили у пресцентр ЗС ЗСУ.



Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.



Раніше війська РФ завдали масованого удару по Україні, українська ППО збила 29 російських цілей.