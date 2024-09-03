ПВО Украины сбила ночью 27 ударных БпЛА «Шахед»

ПВО Украины сбила 27 «Шахедов». Фото: ВС ВСУ

В ночь на 3 сентября 2024 года российская армия нанесла удар тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Крыма, управляемой авиационной ракетой Х-59/69 и 35-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136». Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.



«К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", шесть - локально потеряны», — заявили в командовании ВС ВСУ.



Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донетчины.



Противовоздушная оборона работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.



Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын.