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«Суд» вынес «приговор» жительнице Луганщины, которую оккупанты обвинили в подрыве экс-финансиста главы группировки «ЛНР»

29 августа 2024, 21:44

«Суд» вынес «приговор» жительнице Луганщины, которую оккупанты обвинили в подрыве экс-финансиста главы группировки «ЛНР»

«Суд» вынес «приговор» уроженке Новоайдарского района, которую оккупанты обвинили в якобы покушении на убийство бывшего «главы Таможенного комитета ЛНР» Юрия Афанасьевского. Об этом стало известно из сообщения так называемого «Следственного комитета по ЛНР».

Захватчики утверждают, что в августе 2023 года женщина якобы прибыла в Киев, где получила от куратора деньги и мобильный телефон для последующей передачи Афанасьевскому.

«Вернувшись в Луганск, женщина передала посылку предполагаемой жертве, тщательно замаскировав при этом свою внешность и изменив настоящее имя. После включения телефона находившееся внутри него взрывное устройство было приведено в действие, в результате чего бывший «глава таможенного органа» и его сын получили множественные травмы. Женщина после выполнения задачи киевских кураторов спешно покинула место преступления», – заявили в фейковом «Следкоме по ЛНР».

Так называемый суд ей назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Напомним, что Афанасьевского подорвали в собственном доме. Он известен тем, что фактически стал финансистом главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника. «Таможенник» отмывал деньги для финансирования вооруженных формирований, воевавших против Украины.

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