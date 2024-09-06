Ще одного мешканця окупації затримали нібито за переказ грошей «Азову»

На окупованій території Луганської області угруповання «ЛНР» вкотре затримало місцевого жителя, звинувативши його у «тероризмі».



У Біловодському районі затримано чоловіка, який, за твердженням бойовиків, робив грошові перекази полку українському «Азову». У Росії та на окупованих територіях подібні дії називають злочином, а організацію «Азов» — терористичною.



Чоловіка, ймовірно, візьмуть під варту.

Для того, щоб затримувати українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у підтримці ЗСУ.