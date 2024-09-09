В районе Курахово теперь горячее, чем под Покровском — сводка с фронта

За 9 сентября на фронте украинские военные зафиксировали 147 боевых столкновений. Самые сложные направления, как и прежде, — Кураховское и Покровское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.



«Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 КАБ), также задействовали 593 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3751 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах», — сообщили в Генштабе.



На Кураховском направлении — 46 боевых столкновений различной интенсивности.



На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33.



На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз пытались продвинуться.



На Северском направлении оккупант совершил 11 атак.



На Краматорском направлении российские военные совершили два штурмовых действия в районе Белой Горы.



На Торецком направлении оккупанты шесть раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и Нелиповки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие восстанавливают позиции на направлениях в Донецкой области.

