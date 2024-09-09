Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В районе Курахово теперь горячее, чем под Покровском — сводка с фронта

09 сентября 2024, 22:59

В районе Курахово теперь горячее, чем под Покровском — сводка с фронта

За 9 сентября на фронте украинские военные зафиксировали 147 боевых столкновений. Самые сложные направления, как и прежде, — Кураховское и Покровское. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. 

«Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив две ракеты, 71 авиаудар (сбросили 91 КАБ), также задействовали 593 дроны-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3751 обстрел по позициям наших войск и населенных пунктах», — сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении — 46 боевых столкновений различной интенсивности.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 33.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз пытались продвинуться.

На Северском направлении оккупант совершил 11 атак.

На Краматорском направлении российские военные совершили два штурмовых действия в районе Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты шесть раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и Нелиповки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военнослужащие восстанавливают позиции на направлениях в Донецкой области.  

ТЕГИ

Прочее
Война Покровское направление Кураховское направление

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
13:12
Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском
10:20
Населенные пункты Донецкой области 17 раз подверглись российским обстрелам за сутки
08:23
Российские войска захватили еще одно село в Донецкой области
22:00
Главное за день: Удар по Николаевке. Образование для детей-переселенцев
16:59
На оккупированной Луганской области захватчики ищут виновных в пожарах
00:46
Россияне оккупировали еще одно село в Покровском районе — DeepState
23:52
Главное за день: Новые доказательства расстрелов пленных. РФ атаковала Павлоград
22:00
На окраине Донецка под обстрелом пострадали несколько человек
20:37
«Парты героев» в Мелитополе, коммунальные проблемы в Донецке, кадры из Соледара: дайджест из оккупации ►
19:44
Еще одного жителя оккупации задержали якобы за перевод денег «Азову»
11:58
Военные РФ пытаются захватить Угледар и Курахово с целью растянуть силы ВСУ
23:05
Главное за день: Путин назвал основную цель РФ в Украине. В Покровске больше не едут поезда
20:12
Жителям Донецка обещают перерасчет за некачественную воду, но не устранение проблемы
12:59
Оккупанты признали, что не разминировали леса вбилизи Северодонецка
11:45
Обстрел рынка в Донецке: количество погибших возросло
23:19
Главное за день: Жертвы атак во Львове и Кривом Роге. Удар по рынку в Донецке
15:25
В Константиновке прогремел взрыв, сообщают о сильном пожаре
все новости
23:15
Главное за день: Армия РФ захватила Водяное. Убийство людей в Украинске
22:59
В районе Курахово теперь горячее, чем под Покровском — сводка с фронта
22:35
«ДНР»: Подросток ранен в оккупированной Горловке из-за атаки дрона
22:11
ВСУ восстанавливают позиции на Донетчине — Зеленский
20:50
Группировка «ДНР» заключила в колонию на 29 лет украинского военнопленного
19:58
Эвакуация из Покровского района: спасатели рассказали о своей работе
19:14
В Украинске российские оккупанты убили 11 местных жителей, которые прятались от обстрелов
18:00
За день в Донецкой области от обстрелов РФ погибли два человека
17:20
Швеция анонсировала новый пакет военной помощи для Украины
17:07
Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине
16:58
The Economist сообщил о больших потерях ВСУ в Донецкой области
15:59
В «Дії» теперь можно зарегистрировать брак в режиме онлайн
15:48
Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
15:42
Спасатели потушили масштабный пожар в «Святых горах» на Донетчине: горели 6000 га леса
15:12
ВСУ передали ручные гранаты украинского производства
14:59
Луганский пограничный отряд «Помста» за неделю уничтожил 30 российских оккупантов и 28 БПЛА
14:55
Бойцы Нацгвардии уничтожили российский ЗРК «Тор»
14:41
Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу
13:44
В Донецкой области жителям двух громад не будут доставлять квитанции за газ. Что нужно знать
13:29
На Донетчине из-за российского обстрела обесточилась шахта: под землей оказались десятки горняков
все новости
ВИДЕО
Спасение жителей Мирнограда и Гродовки. Фото: кадр из видео Раненые прошли 10 км: полицейские под обстрелами россиян спасли жителей Мирнограда и Гродовки на Донетчине
09 сентября, 17:07
Пожарные потушили пожар в городе Курахово. Фото: ГСЧС Удар по Курахово из РСЗО и артиллерии: спасатели ликвидировали крупный пожар
09 сентября, 15:48
Памятник Николаю Леонтовичу в Покровске перевезут в Винницу. Фото: Суспільне Донбас Из прифронтового Покровска перевезут памятники Тарасу Шевченко и Николаю Леонтовичу
09 сентября, 14:41
Россия продолжает атаковать Украину. Фото: Владимир Зеленский РФ применила против Украины более 800 авиабомб и 300 дронов за неделю — Зеленский
08 сентября, 12:59
В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается ► В Константиновке осталось 25 тысяч человек — эвакуация продолжается ►
07 сентября, 17:30
В Воронежской области горит российский склад боеприпасов В Воронежской области горит российский склад боеприпасов
07 сентября, 09:16
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор