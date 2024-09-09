У районі Курахового тепер гарячіше, ніж під Покровськом, — зведення з фронту

За 9 вересня на фронті українські військові зафіксували 147 бойових зіткнень. Найскладніші напрямки, як і раніше, — Курахівський та Покровський. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



«Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари, застосувавши дві ракети, 71 авіаудар (скинули 91 КАБ), також залучили 593 дрони-камікадзе. Водночас ворог здійснив 3751 обстріл по позиціях наших військ та населених пунктах», — повідомили у Генштабі.



На Курахівському напрямі — 46 бойових зіткнень різної інтенсивності.



На Покровському напрямі зберігається найвища інтенсивність бойових дій. Кількість зіткнень зросла до 33.



На Лиманському напрямі російські загарбники 13 разів намагалися просунутися.



На Сіверському напрямку окупант здійснив 11 атак.



На Краматорському напрямку російські військові здійснили дві штурмові дії в районі Білої Гори.



На Торецькому напрямку окупанти шість разів атакували за підтримки авіації поблизу Торецька та Нелипівки.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військовослужбовці відновлюють позиції на напрямках у Донецькій області.

