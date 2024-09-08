На фронте горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях — Генштаб

Количество боевых столкновений возросло до 95. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Ситуация на передовой:



На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки.



На Лиманском направлении россияне атаковали в районах Невского, Новосадового, Торского, Дибровы и Чернещины.



Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает достойный отпор от украинских защитников.



На Краматорском направлении с начала суток российские войска пять раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций.



На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации 12 раз атаковал позиции наших войск.



Остается напряженной ситуация на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки идут ожесточенные бои.



На Кураховском направлении с начала суток захватчик 19 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Красногоровки, Долиновки, Украинской, Георгиевки и Константиновки.



На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Водяного, продолжается еще один бой.



В районе Малой Токмачки и Роботино на Ореховском направлении оккупанты два раза пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг применял авиацию по Лобковому.



Ранее мы писали, что российская армия 8 сентября ударила по территории Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 16 российских целей.