Жилищные сертификаты. Как обменять на квартиру или дом

В «Дия» можно обменять жилищный сертификат на квартиру или дом. Иллюстрация: Midjourney

С 27 декабря на портале государственных услуг «Дия» появилась возможность обменять жилищные сертификаты на квартиры или дома в рамках программы «еВосстановление». По словам президента Украины Владимира Зеленского, пока что это работает в тестовом режиме, но со временем масштабируется. Как получить сертификат и как обменять его на жилье — читайте в статье «Новостей Донбасса».



Донецкая область — одна из лидеров по количеству разрушенных объектов

Донецкая область, учитывая интенсивность боев, — одна из лидеров по количеству объектов, внесенных в специальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества. На начало ноября, по информации главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк, в рамках программы «еВосстановление» жителям региона уже выплатили 159 миллионов гривен. Больше всего заявок подали в Славянской и Краматорской громадах. С 1 ноября те, чьи дома и квартиры разрушены и не подлежат восстановлению, получают жилищные сертификаты в «Дие». В ближайшее время их можно будет обменять на новое имущество. Документ дает возможность купить жилье на первичном или вторичном рынках в любом населенном пункте Украины. Исключение — оккупированные территории и громады, где проходят активные боевые действия.



Дома в частном секторе Краматорска, уничтоженные в результате российского ракетного удара 14 июня. Фото: Новости Донбасса

«Человек может выбрать объект недвижимости жилого назначения. Это обязательное требование. Он не может купить офис или какое-нибудь производственное сооружение. Есть виртуальный сертификат. Пострадавший находит соответствующий объект недвижимого имущества, обращается к нотариусу. Эти деньги заказываются в день передачи ключей или перечисляются уже на текущий счет продавца объекта недвижимости», — комментирует директор Департамента градостроительства и архитектуры Харьковской облгосадминистрации Антон Коротковских.



Чтобы получить сертификат, сначала нужно сообщить о том, что дом или квартира разрушены через приложение «Дия», в Центр предоставления административных услуг или нотариусу. Правда, юристы говорят, что вариант «Дии» — самый действенный, а возможность подачи через ЦПАУ появилась только в середине декабря.



«Мы сотрудничали с Харьковским регионом. Они подавали через “Дию” в октябре. Эти люди уже получили сертификаты на покупку себе жилья. То есть, если мы говорим о “Дие”, она работает», — говорит координаторка параюристов Восточного региона в проекте «Украинской фундации правовой помощи» Яна Токарь.



Что касается нотариусов, то не все, так сказать, подключены к этой опции. При этом эксперты подчеркивают: независимо от того, как подаются заявки, все они все равно собираются в реестре поврежденного имущества.



Как подать заявку?

Чтобы отправить заявку, в приложении «Дия» нужно выбрать «Услуги», а потом «еВосстановление». Кликнуть на «Подать заявление на выплату». После этого в форме нужно оставить свои контакты и номер счета. А потом ждать, пока комиссия обработает заявку, рассчитает сумму компенсации и сформирует жилищный сертификат. Сумма зависит от многих факторов. Есть специальная формула с корректирующими коэффициентами.



«Утверждена постоянная формула, которая применяется комиссией в каждом случае отдельно. Первый показатель — стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке в целом по Украине. Он составляет 36 422 гривны. Затем обязательно учитывается региональный коэффициент. Здесь отличные цены за один квадратный метр, в зависимости от расположения уничтоженного объекта недвижимого имущества. В зависимости от региона также учитывается коэффициент, учитывающий отличие цены за один квадратный метр в зависимости от количества комнат объекта недвижимости. Также учитывается коэффициент в зависимости от года застройки уничтоженного имущества. Площадь уничтоженного имущества в квадратных метрах. То есть в общей сложности у нас пять определенных цифровых показателей, которые если между собой умножить, получается размер компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества в гривнах», — говорит Яна Токарь.



Иллюстрация: Midjourney

После того, как комиссия определила сумму сертификата, он появляется в «Дие». Значит, можно выбирать новое жилье. Если стоимость выше, разницу придется доплатить самостоятельно. Если меньше, чем номинал сертификата, то здесь интересный момент. Украинец сможет получить разницу только после утверждения процедуры взыскания репараций с России.

Покупка жилья

Когда недвижимость выбрана, нужно подать заявление в «Дие» на бронирование средств. В течение пяти дней должно прийти уведомление о том, что деньги забронированы. Потом у заявителя будет 30 дней для оформления сделки купли-продажи. Оформить ее может только нотариус, у которого есть доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества. Продавец получает деньги в течение пяти дней на свой счет.



«Там есть еще один договор. Договор уступки права требования на получение репараций. Это больше договор присоединения, он специфически заключается путем подачи заявления. Я пишу заявление, что прошу мне выдать компенсации, и я отказываюсь от репараций в пользу государства или местных властей», ​​— комментируют в «Украинской фундации правовой помощи».



Приоритетное право на получение сертификата есть у участников боевых действий, многодетных семей, лиц с инвалидностью первой и второй групп, а также у лиц, призванных на военную службу по призыву во время мобилизации.



Пока что на основе сертификата можно купить только квартиру или дом. В первом квартале 2024 года ожидается, что таким образом можно будет приобрести стройматериалы или заказать работы. Это будет удобно для тех, кто хочет построить дом на собственном земельном участке.