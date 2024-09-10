Прем`єр розповів, скільки сімей одержали житло за програмою «єВідновлення»

Державна програма «єВідновлення» допомогла отримати нове житло понад 10 тисяч сімей та відремонтувати квартири та будинки понад 65 тисяч сімей. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Програма «єВідновлення» стала справжнім успіхом. Допомогли майже понад 65 тисяч українських сімей відновити власне житло. Запустили програму житлових сертифікатів і вже видали понад 10 тисяч сертифікатів для тих сімей, які втратили своє житло через війну», — сказав Шмигаль на пресконференції 10 вересня.



Програма «єВідновлення» стартувала в Україні у травні 2023 року, у її рамках компенсацію до 200 тисяч гривень на ремонт почали отримувати власники пошкодженого війною житла. Ці гроші можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт та послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їх продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія». З грудня 2023 року розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженого житла — максимум 350 тисяч для квартири та 500 тисяч гривень — для приватного будинку.



З 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачують одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розташовується на неокупованій території. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у «Дії».