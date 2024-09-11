Иран отправил России 220 баллистических ракет Fath-360 через Каспийское море – СМИ

Корабль, который доставил иранские баллистические ракеты в РФ. Фото: Sky News

Спутниковые снимки зафиксировали грузовое судно под российским флагом, подозреваемое в транспортировке баллистических ракет из Ирана, пришвартовавшееся неделю назад в порту города Астрахань. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Источник в Украине сообщил, что судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию для использования в войне против Украины.

Судно прибыло в российский порт 4 сентября. Данные отслеживания судов показывают, что корабль Port Olya 3 находился в иранском порту «Амирабад» всего за шесть дней до этого – 29 августа.

Украинский источник сообщил, что по прибытию в Россию баллистические ракеты Fath-360 с радиусом действия более 110 км загрузили в большой грузовой поезд. Предполагается, что их отправят на военный полигон «Ашулук» в Астраханской области для испытаний и последующей подготовки перед использованием на поле боя.

Напомним, что 10 сентября США в ответ на передачу баллистических ракет России ввели санкции против Ирана.