Іран відправив Росії 220 балістичних ракет Fath-360 через Каспійське море – ЗМІ

Корабель, який доставив іранські балістичні ракети до РФ. Фото: Sky News

Супутникові знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, підозрюване у транспортуванні балістичних ракет з Ірану, яке тиждень тому пришвартувалося в порту міста Астрахань. Про це повідомив британський телеканал Sky News.

Джерело в Україні повідомило, що судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії для використання у війні проти України.

Судно прибуло до російського порту 4 вересня. Дані відстеження суден показують, що корабель Port Olya 3 знаходився в іранському порту «Амірабад» лише за шість днів до цього – 29 серпня.

Українське джерело повідомило, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fath-360 із радіусом дії понад 110 км завантажили у великий вантажний потяг. Передбачається, що їх відправлять на військовий полігон «Ашулук» в Астраханській області для випробувань та подальшої підготовки перед використанням на полі бою.

Нагадаємо, що 10 вересня США у відповідь на передачу балістичних ракет Росії запровадили санкції проти Ірану.