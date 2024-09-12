Российский БПЛА пролетел в непосредственной близости к Хмельницкой АЭС

В Хмельницкой области российский ударный дрон-камикадзе 12 сентября пролетел в непосредственной близости к атомной электростанции, которая расположена в городе Нетешин. Об этом сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.



«Во время ночной атаки был зафиксирован пролет российского ударного БПЛА типа «Шахед» в непосредственной близости к Хмельницкой атомной станции», — отметил он.



По словам Тюрина, силы и средства противовоздушной обороны сбили российскую цель.



Начальник ОВА подчеркнул, что Россия сознательно прокладывает маршруты ракет и ударных дронов так, чтобы это проходило, в частности, над атомными объектами Украины, это уже не впервые.



«Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский, все представители нашего государства так активно обращаются к партнерам по усилению ПВО Украины и увеличению давления на агрессора. И важно, чтобы на всех уровнях это было понятно — укрепление воздушного щита Украины защищает всех, кто ценит жизнь», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что российская армия 12 сентября атаковала Украину ракетами и ударными дронами-камикадзе, всего было обнаружено 69 российских целей — 5 ракет и 64 БПЛА. Силам и средствам противовоздушной обороны удалось сбить 44 дрона.