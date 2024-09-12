Російський БПЛА пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС

На Хмельниччині російський ударний дрон-камікадзе 12 вересня пролетів у безпосередній близькості до атомної електростанції, яка розташована в місті Нетішин. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.



«Під час нічної атаки було зафіксовано проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції», — зазначив він.



За словами Тюріна, сили та засоби протиповітряної оборони збили російську ціль.



Начальник ОВА наголосив, що Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило, зокрема, над атомними об'єктами України, це вже не вперше.



«Саме тому Президент України Володимир Зеленський, усі представники нашої держави так активно звертаються до партнерів щодо посилення ППО України та збільшення тиску на агресора. І важливо, щоби на всіх рівнях це було зрозуміло — зміцнення повітряного щита України захищає всіх, хто цінує життя», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російська армія 12 вересня атакувала Україну ракетами та ударними дронами-камікадзе, всього було виявлено 69 російських цілей — 5 ракет та 64 БПЛА. Силам та засобам протиповітряної оборони вдалося збити 44 дрони.