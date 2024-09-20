Слідчий комітет РФ визнав, що пропагандиста Рассела Бентлі вбили російські військові в Донецьку

СК РФ визнав, що американського «військора» у Донецьку вбили військові РФ. Фото: соцмережі

У Слідчому комітеті РФ повідомили про завершення попереднього розслідування кримінальної справи про вбивство «військора» з громадянствами США та Росії Рассела Бентлі. Чотирьох російських військових звинуватили у жорстокому насильстві, а також у спробі приховати сліди вбивства.



Як зазначається, закінчено розслідування кримінальної справи щодо військовослужбовців Збройних Сил РФ Віталія Вансяцького, Владислава Агальцева, Володимира Бажина та Андрія Іорданова.



«Залежно від ролі кожного їх обвинувачують у вчиненні групою осіб дій, які явно виходять за межі їхніх повноважень, застосуванні фізичного насильства і тортур, що призвели з необережності до смерті потерпілого, а також у приховуванні особливо тяжкого злочину шляхом переміщення останків померлого в інше місце (ч. 5 ст. 286 КК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 244 КК РФ, ч. 4 ст. 33 і ч. 2 ст. 316 КК РФ)» — йдеться у повідомленні.

Кого звинувачують у вбивстві Рассела Бентлі

Судячи з інформації з відкритих джерел, усі четверо військових 5-ї бригади, обвинувачені у вбивстві Рассела Бентлі, є жителями окупованої частини Донецької області.



Так, згідно з сайтом «Миротворець», мешканець Донецька Віталій Вансяцький вже станом на 2016 рік був заступником командира танкового батальйону 5-ї бригади «ДНР».



Владислав Агальцев з Горлівки також значиться в базі «Миротворця» як бойовик угруповання «ДНР».



Житель Єнакієвого Володимир Бажин теж був зазначений у цій базі як бойовик 5-ї бригади «ДНР».



Про командира танкової роти 5-ї бригади Андрія Іорданова розповідала його дружина Ольга. Разом із сестрою Бажина Іриною Мальцевою в червні вона записала відеозвернення до Володимира Путіна. Жінки стверджують, що їхніх близьких «незаконно» утримують місцеві «правоохоронці» під керівництвом російських слідчих.



«Ми так раділи, коли прийшла Росія, що нарешті ми будемо жити з якимось порядком, з якимись законами. А виходить, що ми прийшли до того, що ми живемо з іще більшим беззаконням, і кожен, хто має тут хоч якусь владу, творить усе, що хоче», — заявила тоді Ольга Іорданова.



5-ту бригаду угруповання «ДНР» було створено в окупованому Донецьку 2014 року за участю Росії. До неї увійшли бойовики, зокрема з числа жителів Донбасу. У кінці 2022 року 5-та бригада офіційно увійшла до складу ЗС РФ.

Що відомо про вбивство Рассела Бентлі

Рассел Бентлі пропав у Петровському районі Донецька 8 квітня. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Було відкрито кримінальну справу за фактом зникнення.



Згодом його дружина повідомила, що його викрали російські військові біля автобази у Петровському районі.



У батальйоні «Восток», у складі якого воював Бентлі у 2014–2017 роках, навесні заявили, що його вбивць покривають.



За попередніми даними місцевих «слідчих», російські військові викрали Бентлі після того, як почули його американський акцент. Його вважали за «шпигуна». Останки «Техасу» досі не знайдено, його тіло могли підірвати в автомобілі.



Рассел Бентлі народився в Техасі і більшу частину життя прожив у цьому американському штаті. 2014 року приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків «ДНР». У 2017 році став «воєнним кореспондентом» та блогером, співпрацював із прокремлівськими ЗМІ.



Бентлі залишився жити в Донецьку, де одружився з місцевою жителькою.