Главное за день: Росармия атакует Донетчину. Две женщины погибли в шахте из-за обстрела

Общество



Десятилетиями Россия использовала широкий арсенал методов для шантажа и манипуляций в отношении европейских и постсоветских стран. Энергетическая зависимость, ядерный арсенал, военное и политическое давление, экономические рычаги — все это было инструментами Кремля для удержания своего влияния. Однако полномасштабное вторжение в Украину стало переломным моментом, который помог многим государствам вырваться из-под российского контроля.



Впрочем, Москва не оставляет попыток сохранить свое влияние на европейском континенте. Утратив традиционные методы давления, Кремль активно ищет новые пути для манипуляций и дестабилизации в соседних странах и глубже в Европе. Детальнее о том, как западные и постсоветские государства борются с российским влиянием, с экспертами обсудила редакторка «Забороны» Светлана Гудкова.



Боевые действия



По данным аналитического ресурса DeepState, украинские войска восстановили позиции возле Зализнянского Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, ВСУ продвинулись возле Камышовки в Курской области.



В результате авиаудара в селе Шахтерское Волновахского района один человек получил осколочные ранения руки и ноги. В Славянске ранены три человека, в Мирнограде погиб мужчина.



Пять человек ранены в результате вечернего обстрела Краматорска. Среди раненых — 16-летняя девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Повреждены четыре дома и два автомобиля.



Две женщин погибли из-за обстрела шахты в Донецкой области за прошедшие сутки, сообщили в Минэнерго. В момент удара в шахте находился 371 работник, их всех вывели на поверхность.



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