Головне за день: Росармія атакує Донечину. Дві жінки загинули в шахті через обстріл

Суспільство



Десятиліттями Росія використовувала широкий арсенал методів для шантажу та маніпуляцій щодо європейських та пострадянських країн. Енергетична залежність, ядерний арсенал, військовий та політичний тиск, економічні важелі — все це було інструментами Кремля для утримання свого впливу. Проте повномасштабне вторгнення в Україну стало переломним моментом, який допоміг багатьом державам вирватися з-під російського контролю.



Проте Москва не залишає спроб зберегти свій вплив на європейському континенті. Втративши традиційні методи тиску, Кремль активно шукає нові шляхи для маніпуляцій та дестабілізації у сусідніх країнах та глибше в Європі. Детальніше про те, як західні та пострадянські держави борються із російським впливом, з експертами обговорила редакторка «Заборони» Світлана Гудкова.



Бойові дії



За даними аналітичного ресурсу DeepState, українські війська відновили позиції біля Залізнянського Бахмутського району Донецької області. Крім того, ЗСУ просунулися біля Камишівки у Курській області.



Внаслідок авіаудару в селі Шахтарське Волноваського району одна людина отримала осколкові поранення руки та ноги. У Слов'янську поранено троє людей, у Мирнограді загинув чоловік.



П'ятеро людей поранено внаслідок вечірнього обстрілу Краматорська. Серед поранених – 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.



Дві жінки загинули через обстріл шахти на Донеччині минулої доби, повідомили в Міненерго. У момент удару в шахті був 371 працівник, їх усіх вивели на поверхню.



Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Шановні читачі! Ми хочемо зробити нашу розсилку більш цікавою та корисною, тому просимо відповісти на кілька запитань.