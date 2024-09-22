Россияне нанесли авиаудар по селу в Волновахском районе

Российские военные 22 сентября обстреляли село Шахтерское Волновахского района Донецкой области. Есть пострадавший. Об этом сообщили в пресс-службе Великоновоселковской поселковой военной администрации.



«В результате российского авиаудара (4 КАБа «УМПД Д 30 НС») села Шахтерское Волновахского района 1 человек получил осколочные ранения руки и ноги», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что также повреждены частные дома.



Сейчас оперативно прибыли спасательные службы, медики и представители местной власти.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ обстреляла Славянск в 11:50, попав в жилой дом. Предварительно, был нанесен удар с использованием «ФАБ-250» с УМПК.