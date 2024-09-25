Удар по Константиновке: количество раненых возросло, в городе много повреждений

25 сентября российские оккупанты атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, в результате обстрела ранения получили 48-летний местный житель, который сейчас находится в состоянии средней тяжести, и сотрудник ГСЧС – его состояние оценивается как тяжелое.

«У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и другие ранения. На этот раз оккупанты совершили комбинированную атаку из ствольной артиллерии и дрона-камикадзе. В городе повреждены многоквартирные дома, магазин, админздание и автомобили», – рассказала спикер облпрокуратуры.

Напомним, что пострадавший в Константиновке спасатель во время обстрела находился на суточном дежурстве.