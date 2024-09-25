Удар по Костянтинівці: кількість поранених зросла, у місті багато пошкоджень

25 вересня російські окупанти атакували місто Костянтинівка Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок обстрілу поранення отримали 48-річний місцевий житель, який зараз перебуває у стані середньої тяжкості, та співробітник ДСНС – його стан оцінюється як тяжкий.

«У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та інші поранення. Цього разу окупанти здійснили комбіновану атаку зі ствольної артилерії та дрону-камікадзе. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, адмінбудівля та автомобілі», – розповіла речниця облпрокуратури.

Нагадаємо, що постраждалий у Костянтинівці рятувальник під час обстрілу перебував на добовому чергуванні.