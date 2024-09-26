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Киев массированно атаковали беспилотники: в горадминистрации рассказали о последствиях

26 сентября 2024, 08:20

Киев массированно атаковали беспилотники: в горадминистрации рассказали о последствиях

Атака беспилотников на Киев продолжалась 5 часов Атака беспилотников на Киев продолжалась 5 часов

В ночь на 26 сентября российские военные устроили масштабную атаку ударными дронами на Киев. В городе повреждены гражданская застройка, инфраструктура. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков беспилотников агрессора. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов.

По данным Попко, силами и средствами ПВО были обезврежены около десятка российских ударных дронов. 

«Точное количество и тип БпЛА в своих отчетах обнародуют Воздушные силы». — отметил он. 

Также сообщается, что в результате сегодняшней атаки в Печерском районе из-за обломков произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей.

Также обломки упали на территории детского сада.

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