Київ масовано атакували безпілотники: у міськадміністрації розповіли про наслідки

Атака безпілотників на Київ тривала 5 годин

У ніч проти 26 вересня російські військові влаштували масштабну атаку ударними дронами на Київ. У місті пошкоджено цивільну забудову, інфраструктуру. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Сили протиповітряної оборони зафіксували, що всього у напрямку столиці прямувало понад півтора десятка безпілотників агресора. Бойова робота у повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин.

За даними Попко, силами та засобами ППО було знешкоджено близько десятка російських ударних дронів.

«Точна кількість та тип БпЛА у своїх звітах оприлюднять Повітряні сили». — зауважив він.

Також повідомляється, що внаслідок сьогоднішньої атаки в Печерському районі через уламки відбулася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів.

Також уламки впали на території дитячого садка.