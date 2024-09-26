Окупанти атакували Часів Яр: є жертва та постраждалі

Російські військові 26 вересня вдарили по місту Часів Яр Донецької області. В результаті атак одна людина загинула, ще троє — отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



«26 вересня 2024 року ЗС РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії обстріляли місто Часів Яр. Вкотре під прицілом окупантів опинився квартал із житловою забудовою», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок атаки по приватному сектору загинув 48-річний чоловік. Крім того, постраждали троє людей — 33-річна жінка та двоє чоловіків 26 та 65 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та акубаротравму.



На момент удару всі постраждалі були на території одного з будинків.



Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).





Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 25 вересня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків та адміністративних будівель.