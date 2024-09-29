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Ночью украинская ПВО сбила 15 из 22 дронов-камикадзе

29 сентября 2024, 09:05

Ночью украинская ПВО сбила 15 из 22 дронов-камикадзе

Силы ПВО сбили 15 БПЛА. Фото: Воздушные сили Силы ПВО сбили 15 БПЛА. Фото: Воздушные сили

Российские оккупанты в ночь на 29 сентября атаковали территорию Украины с помощью 22 ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«Ночью 29 сентября 2024 года противник выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа «Shahed» (районы пусков: Ейск, Курск — РФ, Чауда — оккупированный Крым)», — говорится в сообщении.

В результате работы ПВО было сбито 15 ударных БпЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Вследствие противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локально потеряно, предварительно без последствий.

Ранее мы писали, что российская армия за 28 сентября атаковала Донецкую область. В результате атак один житель погиб, еще 14 человек травмированы. 

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