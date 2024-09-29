Вночі українська ППО збила 15 з 22 дронів-камікадзе

ППО збила 15 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч проти 29 вересня атакували територію України за допомогою 22 ударних дронів-камікадзе. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 15 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Вночі 29 вересня 2024 року противник випустив по Україні 22 ударні БПЛА типу «Shahed» (райони пусків: Єйськ, Курськ — РФ, Чауда — окупований Крим)», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок роботи ППО було збито 15 ударних БПЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п'ять ворожих безпілотників локально втрачено, попередньо без наслідків.



Раніше ми писали, що російська армія за 28 вересня атакувала Донецьку область. Внаслідок атак один житель загинув, ще 14 людей травмовано.