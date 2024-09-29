Один человек погиб и 14 раненых в результате российских обстрелов в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 28 сентября, атаковала Донецкую область. В результате атак один житель погиб, еще 14 человек травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 28 сентября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Ясеново», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 14 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2788 человек, получили ранения – 6189. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска России продвинулись в Донецкой области.