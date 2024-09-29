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Главное за день: Более 10 ударов по Запорожью. Проблемы с фортификациями на Донетчине

29 сентября 2024, 23:00

Главное за день: Более 10 ударов по Запорожью. Проблемы с фортификациями на Донетчине

Боевые действия

По данным украинского аналитического проекта DeepState, российская армия захватила под свой контроль село Мариновка Покровского района Донецкой области. Также российские военные продвинулись возле Цукурино на Кураховском направлении.

В районе Горняка и Покровска Донецкой области отсутствуют качественные инженерно-фортификационные сооружения. Об этом сообщает ресурс DeepState, ссылаясь на слова военных.

Силы обороны поразили военный арсенал «Котлубань», который расположен в Волгоградской области. Накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Российские военные сбросили на Славянск семь авиационных бомб. Один человек получил ранения, повреждены объекты критической инфраструктуры.

РФ нанесла 10 ударов с помощью авиационных бомб по Запорожью. Ранены 16 человек, среди них два ребенка – 8 и 17 лет. В больнице остаются две женщины.

В результате ракетного обстрела Доброполья Донецкой области 28 сентября девять человек получили ранения, среди них — ребенок.

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