ВСУ поразили военный арсенал РФ «Котлубань»

В воскресенье ночью, 29 сентября, Силы обороны атаковали военный арсенал «Котлубань», который расположен в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, что возле поселка Котлубань Волгоградской области. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов», — говорится в сообщении.



По имеющейся информации, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.



Военный объект имел плотное прикрытие средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, однако украинские подразделения успешно выполнили боевую задачу.



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