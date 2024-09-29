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ВСУ поразили военный арсенал РФ «Котлубань»

29 сентября 2024, 16:54

ВСУ поразили военный арсенал РФ «Котлубань»

В воскресенье ночью, 29 сентября, Силы обороны атаковали военный арсенал «Котлубань», который расположен в Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«Ночью нанесено поражение по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, что возле поселка Котлубань Волгоградской области. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

Военный объект имел плотное прикрытие средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, однако украинские подразделения успешно выполнили боевую задачу.

Ранее мы писали, что российского военного специалиста по применению боевых беспилотников убили в РФ. В Главном управлении разведки министерства обороны Украины официально подтвердили ликвидацию полковника Вооруженных сил РФ Алексея Коломейцева.

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