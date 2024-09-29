Головне за день: Понад 10 ударів по Запоріжжі. Проблеми з фортифікаціями на Донеччині

Бойові дії



За даними українського аналітичного проекту DeepState, російська армія захопила село Маринівка Покровського району Донецької області. Також російські військові просунулися біля Цукуріного на Курахівському напрямку.



У районі Гірника та Покровська Донецької області відсутні якісні інженерно-фортифікаційні споруди. Про це повідомляє ресурс DeepState, посилаючись на слова військових.



Сили оборони вразили військовий арсенал «Котлубань», що у Волгоградській області. Напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.



Російські військові скинули на Слов'янськ сім авіаційних бомб. Одна людина отримала поранення, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.



РФ завдала 10 ударів за допомогою авіаційних бомб по Запоріжжі. Поранено 16 осіб, серед них дві дитини – 8 та 17 років. У лікарні залишаються дві жінки.



Внаслідок ракетного обстрілу Добропілля Донецької області 28 вересня дев'ять осіб отримали поранення, серед них дитина.



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