«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного

На оккупированной территории Донецкой области незаконно вынесли «судебный» приговор еще одному украинскому военнопленному. Группировка «ДНР» судила 46-летнего командира роты отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Леонида Онупко.
Его обвинили в том, что он якобы отдал приказ убить мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года, когда за город шли активные боевые действия.
Онупко «приговорили» к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
В начале сентября так называемый «Верховный суд ДНР», подконтрольный РФ, незаконно осудил 29-летнего украинского военнопленного Сергея Таранюка. Его отправили в колонию на 29 лет.