«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного

Украинский военнопленный Леонид Онупко.

На оккупированной территории Донецкой области незаконно вынесли «судебный» приговор еще одному украинскому военнопленному. Группировка «ДНР» судила 46-летнего командира роты отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Леонида Онупко.



Его обвинили в том, что он якобы отдал приказ убить мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года, когда за город шли активные боевые действия.



Онупко «приговорили» к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.



В начале сентября так называемый «Верховный суд ДНР», подконтрольный РФ, незаконно осудил 29-летнего украинского военнопленного Сергея Таранюка. Его отправили в колонию на 29 лет.

