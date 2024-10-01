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«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного

01 октября 2024, 09:40

«ДНР» заключила в колонию на пожизненный срок еще одного украинского военнопленного

Украинский военнопленный Леонид Онупко. Украинский военнопленный Леонид Онупко.

На оккупированной территории Донецкой области незаконно вынесли «судебный» приговор еще одному украинскому военнопленному. Группировка «ДНР» судила 46-летнего командира роты отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Леонида Онупко. 

Его обвинили в том, что он якобы отдал приказ убить мирного жителя Мариуполя в марте 2022 года, когда за город шли активные боевые действия.

Онупко «приговорили» к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

В начале сентября так называемый «Верховный суд ДНР», подконтрольный РФ, незаконно осудил 29-летнего украинского военнопленного Сергея Таранюка. Его отправили в колонию на 29 лет. 
 

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