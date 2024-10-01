«ДНР» ув'язнила в колонію на довічний термін ще одного українського військовополоненого

Український військовополонений Леонід Онупко.

На окупованій території Донецької області незаконно ухвалили «судовий» вирок ще одному українському військовополоненому. Угруповання «ДНР» судило 46-річного командира роти окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Леоніда Онупка.



Його звинуватили в тому, що він нібито наказав убити мирного жителя Маріуполя в березні 2022 року, коли за місто йшли активні бойові дії.



Онупко засудили до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.



На початку вересня так званий «Верховний суд ДНР», підконтрольний РФ, незаконно засудив 29-річного українського військовополоненого Сергія Таранюка. Його відправили до колонії на 29 років.

