«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» гражданину Украины, которого оккупанты обвинили в шпионаже за ВС РФ

Обвиняемый в «шпионаже» Виктор Солдатко. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ЛНР» вынес «приговор по уголовному делу» в отношении 28-летнего гражданина Украины Виктора Солдатко. Об этом сообщили в фейковой «прокуратуре ЛНР».

«Суд» признал его виновным в «шпионаже». Оккупанты утверждают, что в январе 2023 года Солдатко «добровольно собирал сведенья о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории «Новопсковского района» Луганской области». Данные он якобы передавал украинским спецслужбам при помощи мессенджеров.

Оккупационный суд приговорил Солдатко к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в августе оккупационный суд вынес «приговор» уроженке Новоайдарского района, которую оккупанты обвинили в якобы покушении на убийство бывшего «главы Таможенного комитета ЛНР» Юрия Афанасьевского.