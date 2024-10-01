Вслед за заключенными Россия планирует отправлять на войну подсудимых

Российские власти хотят отправить на войну против Украины 40% подсудимых. Об этом сообщает издание «Важные истории», ссылаясь на законопроект, позволяющий заключать контракты с Минобороны на стадии суда, который Госдума приняла в конце сентября.



Раньше контракт могли заключать только до суда или после, то есть с подследственными или с уже осужденными. Теперь следователи и другие силовики могут убедить подсудимого уйти на войну до вынесения приговора суда.



Закон еще не подписан президентом, но, как рассказали «Важным историям» два адвоката, работающие в России по уголовным статьям, в СИЗО уже идет подготовка. Соответствующая задача была поставлена и военнослужащим, занимающимся вербовкой на контракт, пишет издание.



Подготовка заключается в сборе информации, сколько подсудимых годны к военной службе и как много среди них желающих заключить контракт Предполагается, что из 60 тысяч на войну могут отправить 40% подсудимых.



По словам собеседников «Важных историй», из каждого СИЗО могут забрать на войну порядка 100 подсудимых. В России действует 210 следственных изоляторов, а значит отправить воевать могут около 20 тысяч человек. Всего в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тысяч человек, по данным ФСИН. В это число входят не только подсудимые, но и подследственные, обвиняемые и т. д. В целом, в течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч россиян, которые проходили по уголовным делам, например: за 2023 год суды рассмотрели уголовные дела в отношении 769 тысяч человек.



У следователей и оперативников появились новые показатели: если уговорили сразу идти на войну по контракт их премируют.



Но и до принятия закона недостатка желающих заключить контракт с Минобороны не было ни в одном из СИЗО Москвы, отмечают российские адвокаты.



Активную кампанию по вербовке адвокаты связывают с нежеланием властей объявлять вторую волну мобилизации.



Источник, близкий к Генштабу, говорит, что количество заключенных для отправки на войну уменьшается.

Большинство российских заключенных, завербованных в частную военную компанию «Вагнер» на войну против Украины, умерли во время боев за Бахмут Донецкой области. Как пишут российские СМИ, среди россиян, штурмующих Бахмут, каждый третий «вагнеровец» погиб.