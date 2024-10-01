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Вслед за заключенными Россия планирует отправлять на войну подсудимых

01 октября 2024, 18:08

Вслед за заключенными Россия планирует отправлять на войну подсудимых

Российские власти хотят отправить на войну против Украины 40% подсудимых. Об этом сообщает издание «Важные истории», ссылаясь на законопроект, позволяющий заключать контракты с Минобороны на стадии суда, который Госдума приняла в конце сентября. 

Раньше контракт могли заключать только до суда или после, то есть с подследственными или с уже осужденными. Теперь следователи и другие силовики могут убедить подсудимого уйти на войну до вынесения приговора суда.  

Закон еще не подписан президентом, но, как рассказали «Важным историям» два адвоката, работающие в России по уголовным статьям, в СИЗО уже идет подготовка. Соответствующая задача была поставлена и военнослужащим, занимающимся вербовкой на контракт, пишет издание. 

Подготовка заключается в сборе информации, сколько подсудимых годны к военной службе и как много среди них желающих заключить контракт Предполагается, что  из 60 тысяч на войну могут отправить 40% подсудимых. 

По словам собеседников «Важных историй», из каждого СИЗО могут забрать на войну порядка 100 подсудимых. В России действует 210 следственных изоляторов, а значит отправить воевать могут около 20 тысяч человек. Всего в российских СИЗО в начале 2024 года находилось 106 тысяч человек, по данным ФСИН. В это число входят не только подсудимые, но и подследственные, обвиняемые и т. д. В целом, в течение года на скамье подсудимых оказываются сотни тысяч россиян, которые проходили по уголовным делам, например: за 2023 год суды рассмотрели уголовные дела в отношении 769 тысяч человек.

У следователей и оперативников появились новые показатели: если уговорили сразу идти на войну по контракт их премируют.

Но и до принятия закона недостатка желающих заключить контракт с Минобороны не было ни в одном из СИЗО Москвы, отмечают российские адвокаты. 

Активную кампанию по вербовке адвокаты связывают с нежеланием властей объявлять вторую волну мобилизации.

Источник, близкий к Генштабу, говорит, что количество заключенных для отправки на войну уменьшается.

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