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Следователи установили личность «вагнеровца», который создал на Донетчине агентурную сеть

31 мая 2024, 18:03

Следователи установили личность «вагнеровца», который создал на Донетчине агентурную сеть

«Вагнеровцу», который создал агентурную сеть в Донецкой области для сбора данных о ВСУ, сообщено о подозрении. 

Жителя Донецкой области подозревают в государственной измене. Прокуратура заочно сообщила о подозрении мужчине, который вступил в частную военною компанию «Вагнер». В качестве командира минометного взвода он участвовал в боях против Вооруженных Сил Украины вблизи Марьинки.  

«Для максимального поражения мест дислокации военных и техники ВСУ, мужчина создал в Донецкой области агентурную сеть. Он наладил связь со знакомой жительницей РФ, которая привлекла к сбору данных трех женщин из Покровского района. Выполняя его задание, они отправляли своей кураторке информацию о расположении украинских подразделений в регионе, направлений передвижения техники и вооружения», — сообщили в прокуратуре Донецкой области. 

Сообщница пересылала эти данные через мессенджер подозреваемом. Полученные детали «вагнеровец» использовал во время боевых операций. Он руководил обстрелами населенных пунктов и огневой поддержкой во время атак оккупантов и отступлений с занимаемых позиций. Кроме того, контролировал точность стрельбы по определенным целям.

Мужчин объявлен в розыск. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Его сообщница скрывается от следствия на неподконтрольной Украине территории. Одна из участниц агентурной сети уже приговорена к реальному наказанию, двое ждут приговора суда под стражей. 

Ранее в СБУ сообщили, что задержали информаторку, которая помогала российским войскам оккупировать Авдеевку. 

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