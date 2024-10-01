Слідом за ув'язненими Росія планує відправляти на війну підсудних

Російська влада хоче відправити на війну проти України 40% підсудних. Про це повідомляє видання «Важливі історії», посилаючись на законопроєкт, який дає змогу укладати контракти з Міноборони на стадії суду, який Держдума ухвалила наприкінці вересня.



Раніше контракт могли укладати лише до суду або після, тобто з підслідними або вже засудженими. Тепер слідчі та інші силовики можуть переконати підсудного піти на війну до винесення суду.



Закон ще не підписаний президентом, але, як розповіли «Важливим історіям» два адвокати, які працюють у Росії за кримінальними статтями, у СІЗО вже триває підготовка. Відповідне завдання було поставлене і військовослужбовцям, які займаються вербуванням на контракт, пише видання.



Підготовка полягає у збиранні інформації, скільки підсудних придатні до військової служби та як багато серед них охочих укласти контракт. Передбачається, що із 60 тисяч на війну можуть відправити 40% підсудних.



За словами співрозмовників «Важливих історій», із кожного СІЗО можуть забрати на війну близько 100 підсудних. У Росії діє 210 слідчих ізоляторів, а отже, відправити воювати можуть близько 20 тисяч осіб. Загалом у російських СІЗО на початку 2024 року перебувало 106 тисяч осіб, за даними ФСВП. До цього числа входять не лише підсудні, а й підслідні, обвинувачені тощо. У цілому протягом року на лаві підсудних виявляються сотні тисяч росіян, які проходили у кримінальних справах, наприклад: за 2023 рік суди розглянули кримінальні справи стосовно 769 тисяч людей.



У слідчих та оперативників з'явилися нові показники: якщо вмовили одразу йти на війну за контрактом їх преміюють.



Але й до ухвалення закону нестачі охочих укласти контракт із Міноборони не було в жодному із СІЗО Москви, зазначають російські адвокати.



Активну кампанію з вербування адвокати пов'язують із небажанням влади оголошувати другу хвилю мобілізації.



Джерело, близьке до Генштабу, каже, що кількість ув'язнених для посилання на війну зменшується.

Більшість російських ув'язнених, завербованих у приватну військову компанію «Вагнер» на війну проти України, померла під час боїв за Бахмут Донецької області. Як пишуть російські ЗМІ, серед росіян, які штурмували Бахмут, кожен третій «вагнерівець» загинув.