СМИ: Бахмут захватили за счет заключенных-«вагнеровцев» — каждый третий из них погиб

Большинство российских заключенных, завербованных в частную военную компанию «Вагнер» на войну против Украины, умерли во время боев за Бахмут Донецкой области. Как пишут российская служба BBC и «Медиазона», среди россиян, штурмующих Бахмут, каждый третий «вагнеровец» погиб.



Они также составляют 88% всех оккупантов, уничтоженных во время боев за город.



Журналисты утверждают, что получили доступ к данным ЧВК «Вагнер» по посмертным выплатам родственникам боевиков. Расследователи установили, что «вагнеровцы» завербовали из российских колоний не менее 48 366 человек.



Все наемники «Вагнера» получали жетоны серии «М». Однако заключенным выдали серию «К». По ним удалось легко установить количество погибших экс-заключенных.



Две трети колоний, в которых установлен факт вербовки, — это колонии строгого режима. На войну забирали и из колоний особого режима, а в конце — даже из поселений и лечебных учреждений.



Практически все «вагнеровцы», набранные в местах лишения свободы, участвовали в «мясных штурмах» под Бахмутом.



В общей сложности, 17 175 человек — то есть 35% отправленных на фронт экс-заключенных — умерли. По словам самих «вагнеровцев», в живых обычно оставались те, кто получал тяжелые ранения (такие, как потеря ноги или руки) и был вынесен с поля боя.



В самые кровопролитные дни ЧВК «Вагнер» теряла более 200 наемников в день, абсолютный максимум — 213 человек.



Бахмут был захвачен российскими войсками в мае 2023 года.