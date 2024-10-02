Путін підписав закон, що дозволяє відправляти підсудних росіян та мешканців окупації на війну

У Росії, а також на окупованих територіях України громадянам, які перебувають під судом, дозволили укладати контракт зі збройними силами та йти на війну.



Російський президент Володимир Путін підписав два закони, які дозволяють підсудним укладати контракт про проходження військової служби та звільняють їх від кримінальної відповідальності. Відповідні документи опубліковано на офіційному інтернет-порталі правових актів.



Раніше укласти контракт у період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час могли обвинувачені під слідством до передачі справи до суду або вже засуджені. Наразі ця можливість з'явилася у тих, чиї справи перебувають на стадії судового розгляду.



Другим законом Путін дозволив звільняти підсудних від кримінальної відповідальності у разі мобілізації чи укладання контракту на військову службу.



Раніше повідомлялося, що російська влада хоче відправити на війну проти України 40% підсудних. У слідчих та оперативників з'явилися нові показники: якщо вмовили одразу йти на війну за контрактом їх преміюють.



Активну кампанію з вербування адвокати пов'язують із небажанням влади оголошувати другу хвилю мобілізації.



Джерело, близьке до Генштабу, каже, що кількість ув'язнених для посилання на війну проти України зменшується.