В Краматорске на время прекратило работу Управление труда и социальной защиты населения

В Краматорске Донецкой области временно прекращает работу Управление труда и социальной защиты населения.
В связи с техническими причинами УТСЗН не будет принимать граждан с 3 октября, ориентировочно, до конца недели. Об этом сообщает городская военная администрация.
Продолжат работу телефоны горячих линий для консультаций.
О возобновлении работы управления будет сообщено дополнительно.
Телефоны горячих линий:
Ранее приостановил работу единственный сервисный центр МВД в Донецкой области, также в Краматорске.
В ведомстве уточнили, что сообщат о возобновлении работы центра дополнительно.
Ранее в Донецкой области еще работал сервисный центр в Покровске, но он прекратил работу в конце августа из-за боевых действий.