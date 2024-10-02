В Краматорске на время прекратило работу Управление труда и социальной защиты населения

В Краматорске Донецкой области временно прекращает работу Управление труда и социальной защиты населения.



В связи с техническими причинами УТСЗН не будет принимать граждан с 3 октября, ориентировочно, до конца недели. Об этом сообщает городская военная администрация.



Продолжат работу телефоны горячих линий для консультаций.



О возобновлении работы управления будет сообщено дополнительно.

Телефоны горячих линий:

0506050158 — по вопросам назначения всех видов государственных пособий, социальных выплат и компенсаций;

0932343022 — по вопросам выдачи удостоверений, реабилитации лиц с инвалидностью, оздоровления детей;

0660585276 — по вопросам постановки на учет внутренне перемещенных лиц и назначения помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Ранее приостановил работу единственный сервисный центр МВД в Донецкой области, также в Краматорске.



В ведомстве уточнили, что сообщат о возобновлении работы центра дополнительно.



Ранее в Донецкой области еще работал сервисный центр в Покровске, но он прекратил работу в конце августа из-за боевых действий.